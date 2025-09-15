Explosión en Iztapalapa: asciende a 14 la cifra de muertos por pipa de gas

La tragedia en Iztapalapa sigue dejando saldo mortal. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia aumentó a 14 personas, mientras que 39 pacientes permanecen hospitalizados en distintos nosocomios y 30 ya fueron dados de alta.

El siniestro ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando la pipa volcó y se registró una explosión que generó un fuerte incendio y severos daños en la zona. En total, 83 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Las autoridades capitalinas mantienen activo el protocolo de emergencia y han reforzado la vigilancia sanitaria para el seguimiento de los heridos. Además, se realizan investigaciones para determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades de la empresa transportista.

Vecinos de la zona han señalado su preocupación por el tránsito frecuente de pipas de gas en vialidades concurridas, por lo que el incidente ha reabierto el debate sobre las medidas de seguridad para el transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas densamente pobladas.

El gobierno de la Ciudad de México reiteró el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la propagación de rumores, además de facilitar el paso a los cuerpos de emergencia que continúan laborando en el área.

