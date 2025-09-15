México rompe récord de contagios de VIH: 2025 supera todo el año pasado en solo 9 meses

México enfrenta un repunte histórico de VIH en 2025. De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, entre enero y septiembre se han confirmado 12,088 nuevos casos, superando los 12,057 reportados en todo 2024. El ritmo de contagios equivale a casi 500 diagnósticos por semana, lo que ha encendido focos rojos en el sistema de salud.

El diagnóstico temprano es clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la transmisión./ Pixabay

El incremento podría estar relacionado con una mayor disponibilidad de pruebas, campañas de detección más activas y mejoras en el registro de casos. Sin embargo, persisten desafíos como la desinformación, el estigma y las barreras para acceder a tratamiento oportuno, que dificultan el control de la epidemia.

Autoridades sanitarias y especialistas coinciden en que es urgente reforzar las estrategias de prevención, promover el uso de preservativos, realizar pruebas de forma periódica y garantizar acceso universal a terapia antirretroviral. El diagnóstico temprano es clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la transmisión.

Este repunte es también un llamado a fortalecer campañas de educación sexual integral y a eliminar la discriminación, factores determinantes para frenar la propagación del virus en los próximos años.

¿Qué es el VIH?

El VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es un virus que ataca el sistema inmunológico, debilitando las defensas del cuerpo. Si no se detecta y trata a tiempo, puede evolucionar hasta el sida, que es la etapa avanzada de la enfermedad. Con tratamiento antirretroviral, las personas que viven con VIH pueden mantener una buena calidad de vida y reducir el riesgo de transmisión

El VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es un virus que ataca el sistema inmunológico. / Pixabay