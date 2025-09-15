Reforma en México propone donar y recibir vacaciones extra

Morena en la Cámara de Diputados presentó una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo y crear el concepto de vacaciones solidarias, un mecanismo que permitiría a los trabajadores donar los días de descanso que excedan el mínimo de 12 días establecido por la ley.

La reforma plantea que los empleados puedan ceder sus días a compañeros que requieran ausentarse por motivos de salud de familiares en primer o segundo grado de parentesco, o para extender permisos de maternidad y paternidad. El procedimiento sería voluntario, anónimo y gestionado por el empleador, quien recibiría las solicitudes y facilitaría el proceso de donación dentro de la empresa.

El proyecto indica que esta medida no generaría costos adicionales para las compañías ni para las autoridades, ya que los días cedidos forman parte de las prestaciones ya adquiridas por los trabajadores.

De aprobarse, la propuesta añadiría el artículo 81 bis a la Ley Federal del Trabajo. / Pixabay

Además, se busca replicar modelos implementados en otros países que han demostrado mejorar el bienestar laboral y la conciliación entre vida personal y profesional.

De aprobarse, la propuesta añadiría el artículo 81 bis a la Ley Federal del Trabajo, institucionalizando esta práctica y dando un paso hacia esquemas laborales más flexibles y solidarios en México.

