¡Viva México y los memes! Así se siente el 15 de septiembre en redes sociales

El Grito de Independencia también se celebra en internet, con memes virales que mezclaron humor, tradición y orgullo patrio

¡Viva México y los memes! Así se siente el 15 de septiembre en redes sociales
Los memes incluyeron comparaciones históricas con un toque de humor. | RS
Mariana Alcántara Contreras
15 de Septiembre de 2025

Las celebraciones por el 15 de septiembre no solo se vivieron en plazas y casas de todo el país, también inundaron las redes sociales con los memes más creativos y divertidos. Este 2025, los internautas compartieron imágenes que reflejaron el espíritu festivo: desde referencias a Miguel Hidalgo y los héroes de la Independencia hasta las clásicas bromas sobre el pozole, el tequila y las fiestas mexicanas.

Los memes incluyeron comparaciones históricas con un toque de humor, situaciones cotidianas transformadas en contenido patrio y personajes icónicos reimaginados para la ocasión. El pozole, las tostadas, el mariachi y las banderas tricolores fueron protagonistas en cientos de publicaciones que se volvieron tendencia en plataformas como X, Facebook e Instagram.

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Explosión en Iztapalapa: asciende a 14 la cifra de muertos por pipa de gas

Contra | 15/09/2025

Explosión en Iztapalapa: asciende a 14 la cifra de muertos por pipa de gas
Bad Bunny: ¿cuándo y dónde ver su último concierto en Puerto Rico?

Contra | 15/09/2025

Bad Bunny: ¿cuándo y dónde ver su último concierto en Puerto Rico?
México rompe récord de contagios de VIH: 2025 supera todo el año pasado en solo 9 meses

Contra | 15/09/2025

México rompe récord de contagios de VIH: 2025 supera todo el año pasado en solo 9 meses
Te recomendamos
Explosión en Iztapalapa: asciende a 14 la cifra de muertos por pipa de gas
Tendencias
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 