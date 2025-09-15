¡Viva México y los memes! Así se siente el 15 de septiembre en redes sociales

Las celebraciones por el 15 de septiembre no solo se vivieron en plazas y casas de todo el país, también inundaron las redes sociales con los memes más creativos y divertidos. Este 2025, los internautas compartieron imágenes que reflejaron el espíritu festivo: desde referencias a Miguel Hidalgo y los héroes de la Independencia hasta las clásicas bromas sobre el pozole, el tequila y las fiestas mexicanas.

Los memes incluyeron comparaciones históricas con un toque de humor, situaciones cotidianas transformadas en contenido patrio y personajes icónicos reimaginados para la ocasión. El pozole, las tostadas, el mariachi y las banderas tricolores fueron protagonistas en cientos de publicaciones que se volvieron tendencia en plataformas como X, Facebook e Instagram.