Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa

La menor de dos años será atendida en el Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas, para recibir tratamiento especializado por las graves quemaduras sufridas

La menor se encontraba internada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
15 de Septiembre de 2025

Jazlyn Azuleth, la niña de dos años que sobrevivió gracias a la heroica acción de su abuela durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, será trasladada este lunes a Estados Unidos para recibir atención médica de alta especialidad.

La menor permanecía internada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde fue estabilizada después del siniestro que dejó al menos 14 personas fallecidas y decenas de heridos. Su traslado es coordinado por la Fundación Michou y Mau, organización que apoya a niños con quemaduras severas, con el objetivo de que reciba tratamiento en el Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas.

Su traslado es coordinado por la Fundación Michou y Mau. / RS
El sacrificio de su abuela Alicia Matías

Durante la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre, su abuela Alicia Matías la cubrió con su propio cuerpo para protegerla. Aunque logró salvar la vida de la menor, la mujer sufrió quemaduras graves y falleció días después en el hospital.

El acto de Alicia ha sido reconocido por familiares y vecinos, convirtiéndose en símbolo de amor y sacrificio para la comunidad.

 


Autoridades mantienen seguimiento a víctimas

El Gobierno de la Ciudad de México informó que continúa la atención a las personas lesionadas y el acompañamiento a las familias de las víctimas mortales. Además, siguen las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión y deslindar responsabilidades.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que continúa la atención a las personas lesionadas. / RS
