Edificios del mundo se iluminan de tricolor para celebrar la Independencia de México

Este 15 de septiembre de 2025, el orgullo mexicano cruzó fronteras. Edificios y monumentos en distintas partes del mundo se iluminaron con los colores de la bandera nacional como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

El Empire State Building en Nueva York fue uno de los primeros en sumarse, proyectando verde, blanco y rojo en su emblemática torre. Las imágenes del rascacielos encendido comenzaron a circular en redes sociales y generaron miles de reacciones de connacionales en Estados Unidos.

Embajadas y representaciones en el extranjero

La conmemoración también se vivió en sedes diplomáticas: en Ucrania, la Embajada de México celebró el aniversario con mensajes de esperanza; en Polonia, el embajador Juan Sandoval Mendiolea encabezó el Grito de Independencia en Varsovia; y en Azerbaiyán, se realizaron actividades culturales para compartir la tradición con la comunidad local.

En Varsovia, el embajador Juan Sandoval Mendiolea presidió la ceremonia de El Grito de Independencia.

Orgullo que cruza fronteras

La iluminación de monumentos se ha convertido en una tradición que conecta a millones de mexicanos en el extranjero. Estos gestos visuales refuerzan la identidad nacional y envían un mensaje de unidad en una de las fechas más importantes del país.

