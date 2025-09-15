Edificios del mundo se iluminan de tricolor para celebrar la Independencia de México

El Empire State en Nueva York, embajadas mexicanas en Europa y Asia, y otros monumentos internacionales se vistieron de verde, blanco y rojo

Edificios del mundo se iluminan de tricolor para celebrar la Independencia de México
Edificios y monumentos en distintas partes del mundo se iluminaron. | X:@EmbamexPolonia
Mariana Alcántara Contreras
15 de Septiembre de 2025

Este 15 de septiembre de 2025, el orgullo mexicano cruzó fronteras. Edificios y monumentos en distintas partes del mundo se iluminaron con los colores de la bandera nacional como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

El Empire State Building en Nueva York fue uno de los primeros en sumarse, proyectando verde, blanco y rojo en su emblemática torre. Las imágenes del rascacielos encendido comenzaron a circular en redes sociales y generaron miles de reacciones de connacionales en Estados Unidos.

El Empire State Building en Nueva York fue uno de los primeros en sumarse. / X:@EmpireStateBldg
El Empire State Building en Nueva York fue uno de los primeros en sumarse. / X:@EmpireStateBldg

Embajadas y representaciones en el extranjero

La conmemoración también se vivió en sedes diplomáticas: en Ucrania, la Embajada de México celebró el aniversario con mensajes de esperanza; en Polonia, el embajador Juan Sandoval Mendiolea encabezó el Grito de Independencia en Varsovia; y en Azerbaiyán, se realizaron actividades culturales para compartir la tradición con la comunidad local.

Orgullo que cruza fronteras

La iluminación de monumentos se ha convertido en una tradición que conecta a millones de mexicanos en el extranjero. Estos gestos visuales refuerzan la identidad nacional y envían un mensaje de unidad en una de las fechas más importantes del país.

La Embajada de México en Ucrania celebró la Independencia de México. / X:@EmbaMexUcr
La Embajada de México en Ucrania celebró la Independencia de México. / X:@EmbaMexUcr

 

TE PUEDE INTERESAR

Consumo de alcohol en mujeres se disparó durante la pandemia, revela estudio de la UNAM

Contra | 15/09/2025

Consumo de alcohol en mujeres se disparó durante la pandemia, revela estudio de la UNAM
Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre

Contra | 15/09/2025

Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre
Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa

Contra | 15/09/2025

Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa
Te recomendamos
Consumo de alcohol en mujeres se disparó durante la pandemia, revela estudio de la UNAM
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO

 