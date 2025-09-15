Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia como presidenta

El Zócalo recibió a miles de personas para celebrar el 215 aniversario de la Independencia de México

Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia como presidenta
La mandataria se convirtió en la primera mujer en encabezar la ceremonia del Grito desde el balcón de Palacio Nacional. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
15 de Septiembre de 2025

Claudia Sheinbaum hizo historia este 15 de septiembre de 2025 al convertirse en la primera presidenta de México en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia. Desde el balcón de Palacio Nacional, la mandataria ondeó la bandera, tocó la campana de Dolores y lanzó las tradicionales arengas ante un Zócalo lleno de ciudadanos que celebraron el 215 aniversario de la Independencia. 

Se llevóprotocolo oficial que culminó con el tradicional repique de la campana de Dolores. / Captura de pantalla
Se llevóprotocolo oficial que culminó con el tradicional repique de la campana de Dolores. / Captura de pantalla

La escolta que llevó la bandera nacional estuvo conformada únicamente por mujeres del Heroico Colegio Militar, un hecho inédito que subrayó el enfoque de género en esta celebración. Con paso firme, las integrantes de la escolta rindieron honores a la bandera en medio de los aplausos de miles de asistentes reunidos en el Zócalo.

La escolta que llevó la bandera nacional estuvo conformada únicamente por mujeres del Heroico Colegio Militar. / Captura de pantalla
La escolta que llevó la bandera nacional estuvo conformada únicamente por mujeres del Heroico Colegio Militar. / Captura de pantalla

¡Viva la Independencia

Viva Miguel Hidalgo

Viva Josefa Ortiz Tellez Girón

Viva Miguel Hidalgo

Viva José María Morelos y Pavón

Viva Ignacio Allende

Viva Gertudris Bocanegra

Viva Vicente Guerrero

Viva Manuela Molina la capitana

Viva las heroínas anónimas

Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria

Vivan las mujeress indígenas

Vivan nuestros hermanos migrantes

Viva la dignidad

Viva la igualdad

Viva la democracia

Viva la justicia

Viva México libre independencia y soberano

Viva la México, Viva México!

El Zócalo capitalino lució lleno y decorado con iluminación tricolor, mientras los asistentes ondeaban banderas y coreaban vivas. La ceremonia de este año no sólo conmemoró el 215 aniversario de la Independencia, sino que también representó un paso significativo en la visibilización de las mujeres en actos cívicos de gran relevancia.

 

El Zócalo capitalino lució lleno y decorado con iluminación tricolor, mientras los asistentes ondeaban banderas. / Captura de pantalla
El Zócalo capitalino lució lleno y decorado con iluminación tricolor, mientras los asistentes ondeaban banderas. / Captura de pantalla

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Consumo de alcohol en mujeres se disparó durante la pandemia, revela estudio de la UNAM

Contra | 15/09/2025

Consumo de alcohol en mujeres se disparó durante la pandemia, revela estudio de la UNAM
Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre

Contra | 15/09/2025

Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre
Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa

Contra | 15/09/2025

Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa
Te recomendamos
Edificios del mundo se iluminan de tricolor para celebrar la Independencia de México
Claudia Sheinbaum
Gobierno de México
Tendencias

LO ÚLTIMO

 