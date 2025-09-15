Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia como presidenta

Claudia Sheinbaum hizo historia este 15 de septiembre de 2025 al convertirse en la primera presidenta de México en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia. Desde el balcón de Palacio Nacional, la mandataria ondeó la bandera, tocó la campana de Dolores y lanzó las tradicionales arengas ante un Zócalo lleno de ciudadanos que celebraron el 215 aniversario de la Independencia.

Se llevóprotocolo oficial que culminó con el tradicional repique de la campana de Dolores. / Captura de pantalla

La escolta que llevó la bandera nacional estuvo conformada únicamente por mujeres del Heroico Colegio Militar, un hecho inédito que subrayó el enfoque de género en esta celebración. Con paso firme, las integrantes de la escolta rindieron honores a la bandera en medio de los aplausos de miles de asistentes reunidos en el Zócalo.

¡Viva la Independencia

Viva Miguel Hidalgo

Viva Josefa Ortiz Tellez Girón

Viva José María Morelos y Pavón

Viva Ignacio Allende

Viva Gertudris Bocanegra

Viva Vicente Guerrero

Viva Manuela Molina la capitana

Viva las heroínas anónimas

Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria

Vivan las mujeress indígenas

Vivan nuestros hermanos migrantes

Viva la dignidad

Viva la igualdad

Viva la democracia

Viva la justicia

Viva México libre independencia y soberano

Viva la México, Viva México!

215 Aniversario del Grito de Independencia https://t.co/989mgK97lB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025

El Zócalo capitalino lució lleno y decorado con iluminación tricolor, mientras los asistentes ondeaban banderas y coreaban vivas. La ceremonia de este año no sólo conmemoró el 215 aniversario de la Independencia, sino que también representó un paso significativo en la visibilización de las mujeres en actos cívicos de gran relevancia.

El Zócalo capitalino lució lleno y decorado con iluminación tricolor, mientras los asistentes ondeaban banderas. / Captura de pantalla