Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia como presidenta

Claudia Sheinbaum hizo historia este 15 de septiembre de 2025 al convertirse en la primera presidenta de México en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia. Desde el balcón de Palacio Nacional, la mandataria ondeó la bandera, tocó la campana de Dolores y lanzó las tradicionales arengas ante un Zócalo lleno de ciudadanos que celebraron el 215 aniversario de la Independencia.
La escolta que llevó la bandera nacional estuvo conformada únicamente por mujeres del Heroico Colegio Militar, un hecho inédito que subrayó el enfoque de género en esta celebración. Con paso firme, las integrantes de la escolta rindieron honores a la bandera en medio de los aplausos de miles de asistentes reunidos en el Zócalo.
¡Viva la Independencia
Viva Miguel Hidalgo
Viva Josefa Ortiz Tellez Girón
Viva Miguel Hidalgo
Viva José María Morelos y Pavón
Viva Ignacio Allende
Viva Gertudris Bocanegra
Viva Vicente Guerrero
Viva Manuela Molina la capitana
Viva las heroínas anónimas
Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria
Vivan las mujeress indígenas
Vivan nuestros hermanos migrantes
Viva la dignidad
Viva la igualdad
Viva la democracia
Viva la justicia
Viva México libre independencia y soberano
Viva la México, Viva México!
215 Aniversario del Grito de Independencia https://t.co/989mgK97lB
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025
El Zócalo capitalino lució lleno y decorado con iluminación tricolor, mientras los asistentes ondeaban banderas y coreaban vivas. La ceremonia de este año no sólo conmemoró el 215 aniversario de la Independencia, sino que también representó un paso significativo en la visibilización de las mujeres en actos cívicos de gran relevancia.