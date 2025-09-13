VIDEO: Socavón en Iztapalapa atrapa camión de refrescos

Un camión cayó en un socavón en la colonia Renovación

VIDEO: Socavón en Iztapalapa atrapa camión de refrescos
Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa | X: @Alc_Iztapalapa
Laura Reyes Medrano
13 de Septiembre de 2025

Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. El camión quedó atrapado en el socavón. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades de la alcaldía Iztapalapa y personal de Protección Civil acudieron al lugar para controlar la situación y evitar mayores daños.

El camión quedó atrapado en el socavón/X: @Alc_Iztapalapa
El camión quedó atrapado en el socavón/X: @Alc_Iztapalapa

 

Las fuertes lluvias de las últimas semanas en la CDMX y el Valle de México han dejado encharcamientos, provocado baches y hasta socavones. La aparición de estos socavones ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen a las autoridades su pronta reparación.

 

¿Por qué se genera un socavón?

Los socavones ocurren cuando el terreno debajo de nuestras calles se va debilitando poco a poco, generalmente por fugas de agua o corrientes subterráneas que crean huecos invisibles. Este desgaste es más peligroso en suelos frágiles y puede acelerarse con lluvias fuertes o cuando se extrae agua o materiales del subsuelo, hasta que, de repente, la superficie cede y se desploma.

 

VIDEO: Shiky es criticado por empujar a Mar Contreras en fiesta mexicana de LCDLF México
