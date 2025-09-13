VIDEO: Socavón en Iztapalapa atrapa camión de refrescos

Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. El camión quedó atrapado en el socavón. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades de la alcaldía Iztapalapa y personal de Protección Civil acudieron al lugar para controlar la situación y evitar mayores daños.

El camión quedó atrapado en el socavón/X: @Alc_Iztapalapa

Las fuertes lluvias de las últimas semanas en la CDMX y el Valle de México han dejado encharcamientos, provocado baches y hasta socavones. La aparición de estos socavones ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen a las autoridades su pronta reparación.

La alcaldesa @ALEIDAALAVEZ llegando a coordinar las

primeras acciones para proteger a las y los vecinos de la calle 5 de la colonia Renovación donde un camión de empresa refresquera cayó en un socavón. pic.twitter.com/gIMrCErYV2 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 13, 2025

¿Por qué se genera un socavón?

Los socavones ocurren cuando el terreno debajo de nuestras calles se va debilitando poco a poco, generalmente por fugas de agua o corrientes subterráneas que crean huecos invisibles. Este desgaste es más peligroso en suelos frágiles y puede acelerarse con lluvias fuertes o cuando se extrae agua o materiales del subsuelo, hasta que, de repente, la superficie cede y se desploma.