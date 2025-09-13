VIDEO: Shiky es criticado por empujar a Mar Contreras en fiesta mexicana de LCDLF México

La noche del 12 de septiembre, durante la séptima fiesta mexicana en La Casa de los Famosos México (LCDLF México), el actor español Shiky Clement, de 53 años, fue captado en un video empujando a su compañera Mar Contreras, de 44 años. El clip, compartido en redes sociales, ha generado un debate entre los seguidores del programa.

La situación se presentó durante la fiesta mexicana/Captura de pantalla

En el video, se observa a Shiky jalando y empujando a Mar Contreras mientras los participantes bailaban y posaban para un video solicitado por la producción. La canción "Abejita chiquitita" de Plim Plim o "La vecindad del Chavo" suelen acompañar estos momentos, lo que genera una atmósfera de diversión y descontrol entre los habitantes.

Reacciones en redes sociales

El video fue compartido en la cuenta de Twitter de Mar (@nerimaryya), con la descripción: “necesito contexto de por qué la aventó para no fumarlo sin razón”. Esto dio pie a comentarios contrastantes. Algunos usuarios defienden al actor, mientras que otros descalifican su comportamiento.

“Se ofendieron por un ‘quítate de Alexis (Ayala) y esto lo ven normal… Esos de Cuarto Día”, “es la segunda vez que veo que lo hace y siempre en las fiestas. La vez pasada lo con Abelito, el motivo no se sabe, pero nadie lo ve mal” y “por lo que (he) visto este señor es muy pesado para bromear. El problema es que si se lo hacen a él o a sus amigos enseguida andan de viborillas”, son comentarios de cibernautas en contra del actor español.

Se observa a Shiky jalando y empujando a Mar Contreras/Captura de pantalla

Defensa de los participantes

Por otro lado, algunos seguidores del programa explican que el comportamiento de Shiky no fue agresivo. Según ellos, los habitantes de LCDLF México estaban participando en una dinámica de grupo donde se grababan videos con canciones populares, lo que generaba momentos de juego y camaradería.

“Estaba jugando y estaban todos riéndose”, “la cámara estaba ahí abajo, entonces, se aventaban para quitarlos, estaban jugando todos”, “es que siempre que ponen ‘Abejita chiquitita’ y luego esa se alocan. Todos estaban jugando y Mar estaba riéndose con ellos y jugando también” y “así es la dinámica de ‘La vecindad del Chavo”, expresaron usuarios que defienden a Shiky.

Reacciones posteriores al incidente

Tras la fiesta, los participantes recordaron lo sucedido y compartieron risas al respecto. Algunos comentaron que Mar Contreras no se sintió ofendida y que el ambiente general era de diversión y camaradería.