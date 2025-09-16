VIDEO: Profesor de música muere en el escenario mientras interpretaba la canción ‘A mi manera’

El ‘Profe Guayo’, originario de Magdalena de Kino, Sonora, estaba a días de operarse del corazón

El momento de la tragedia quedó grabado en video, el cual ya se ha hecho viral. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
16 de Septiembre de 2025

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se observa a un hombre interpretando la canción ‘A mi manera’ en una plaza de Magdalena de Kino, Sonora, para después desvanecerse en el escenario y prácticamente morir ante la mirada de todos.

La víctima fue un profesor de música, quien estaba a días de someterse a una operación a corazón abierto.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 13 de septiembre, en la plaza de Magdalena de Kino, donde Luis Eduardo Bojórquez, mejor conocido como el ‘Profe Guayo’, ofrecía un concierto con su grupo musical Unión San Francisco.

El evento tenía como propósito rendir devoción a San Francisco, del cual el profesor era ferviente creyente.

El momento quedó grabado por asistentes

Todo transcurría con normalidad y la presentación era grabada por varios asistentes, hasta que, de pronto, el ‘Profe Guayo’, quien interpretaba ‘A mi manera’, primero se recargó sobre un teclado y luego se desvaneció, siendo asistido por su corista, quien evitó que cayera de espaldas.

Pese a la rápida llegada de paramédicos de la Cruz Roja, ya nada se pudo hacer.
El profesor, director jubilado de una secundaria en Magdalena, murió en el escenario a causa de un paro cardiaco fulminante.

Estaba a días de ser operado del corazón

Familiares del ‘Profe Guayo’, quienes estaban entre el público, confirmaron que el hombre de 61 años padecía de enfermedades cardiacas y que se encontraba a sólo unos días de someterse a una cirugía a corazón abierto.

Comunidad de Magdalena lo despide con cariño

La noticia conmocionó a la comunidad de Magdalena de Kino, donde Luis Eduardo Bojórquez dejó huella como profesor de música y director de secundaria, institución que heredó de su padre y que lleva su nombre: “Eduardo Bojórquez”.

“Recuerdo que en su clase era risa y respeto; siempre nos contaba anécdotas muy divertidas e imponía respeto cuando se requería”.

“Lo recordaremos con mucho cariño. Como amigo, maestro y ser humano, supo plasmar gestos y recuerdos que permanecerán para siempre”.

“Descanse en paz el popular Guayito, personaje controvertido pero nunca inadvertido, buen músico, alegre, mordaz, amigo de sus amigos, personaje relevante de nuestro pueblo”.

