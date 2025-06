Pese a ser figura de Tigres, Juan Brunetta no se considera ídolo del equipo

Después de una temporada tortuosa, los jugadores de Tigres comenzaron a integrarse a las filas del equipo. Una de las grandes figuras del conjunto de Nuevo León es Juan Brunetta; que tuvo grandes actuaciones en el Clausura 2025.

Brunetta tuvo grandes números con el conjunto de la U de Nuevo León, siendo el jugador más importante del equipo, junto a Nahuel Guzmán. En su llegada al estado regiomontano, después de sus vacaciones, Brunetta fue interrogado por la prensa, pero una pregunta se llevó la atención del argentino.

'Cornetta' fue cuestionado sobre si se considera un ídolo del conjunto de Tigres, cosa que el argentino dejó muy en claro. "No, no, estamos lejos de eso (de ser ídolo con el equipo de Nuevo León). No, no, tranquilos, hay que trabajar."

El jugador tuvo una actuación destacada en la última campaña, pues con la ausencia de André Pierre-Gignac, Brunetta fue el hombre clave en el ataque del conjunto de Guido Pizarro. En los 21 partidos que el atacante jugó con Tigres, Brunetta anotó siete goles y dio tres asistencias.

Pretemporada clave para Tigres

El atacante argentino, también agregó que la pretemporada de cara al Apertura 2025 será clave para Tigres. El equipo de Guido Pizarro fue eliminado en Semifinales, ante el equipo que a la postre fue campeón, Toluca.

"Bueno, esperemos que esta (temporada) venga mejor, ¿no? Nada, como lo veníamos haciendo, ahora (vamos) a tratar de mejorar y pensar en hacer una buena pretemporada, que es lo importante", concluyó Brunetta.

