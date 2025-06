¿Burla a Chivas? Azcárraga: “Yo sí vi al América Tricampeón, no me lo contó mi abuelo”

Tras un cierre de semestre amargo para el Club América, Emilio Azcárraga, dueño de la institución, rompió el silencio y envió un mensaje contundente a la afición azulcrema. En entrevista con TUDN, el empresario reafirmó su compromiso con el equipo y dejó entrever una posible indirecta otros grandes del futbol mexicano.

América no consiguió títulos este semestres | MEXSPORT

Azcárraga, quien ha sido pieza clave en los buenos resultados deportivos del América en los últimos años, aprovechó la ocasión para destacar los logros recientes del club, en particular el tricampeonato que consiguió antes del actual tropiezo. En sus palabras, hizo referencia a las nuevas generaciones de aficionados, lanzando un comentario que muchos han interpretado como una burla directa a los seguidores de Chivas:

“He visto memes interesantes donde por ejemplo dice: ‘Yo sí vi a mi equipo tricampeón, a mí no me lo contó mi abuelo’, lo cual me parece muy divertido y es una gran verdad. Lo que se hizo fue muy impresionante”, declaró Azcárraga.