“Chivas le pegó un baile al América”: Periodista de ESPN se sincera tras Clásico Nacional

La resaca de la victoria de las Chivas Rayadas del Guadalajara sobre las Águilas del América, un resultado que sorprendió a propios y extraños, en la octava fecha del Apertura 2025, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras el resultado las críticas se hicieron presente y en la mesa de ‘Futbol Picante’ la victoria rojiblanca hizo eco asegurándose: “Guadalajara le pegó un baile al América”, resaltó Jorge Pietrasanta.

Chivas l IMAGO7

“Para el segundo tiempo y con la buena estrategia desde mi perspectiva Milito, el Guadalajara le pega un baile al América, hay momento en donde le toca 38 veces la pelota y no se la presta…Yo baile en el segundo tiempo de Chivas”, dijo el comentarista de ESPN.

Saint-Maximin todavía no está

Jorge Pietrasanta consideró que Allan Saint-Maximin no está para saltar en el once inicial por parte de André Jairdine tras su primera titularidad ante el conjunto rojiblanco pero sí como un posible revulsivo donde suele ser más sobresaliente.

“Un par de piques de Saint-Maximin, pero después nos demuestra Saint-Maximin que no puede ser titular, como refresco puede ser veloz”, sostuvo el elemento de ‘Futbol Picante’.

Pietra l CAPTURA

Milito, el héroe

Finalmente, Pietrasanta resaltó la estrategia de Gabriel Milito asegurando que gracias a su planteamiento Chivas ganó el cotejo en el Estadio Ciudad de los Deportes: “Gracias a Milito lo gana con autoridad”.



Clásico l MAGO7