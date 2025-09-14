"No fueron superiores": Henry Martin minimiza el triunfo de Chivas contra América

El delantero de las Águilas consideró que el Rebaño no jugó mejor que ellos

Ana Patricia Spíndola Andrade
14 de Septiembre de 2025

América perdió el invicto del Apertura 2025 en la Jornada 8, con la derrota 1-2 ante Chivas. Sin embargo, para Henry Martin el resultado no fue reflejo de lo que ocurrió en el compromiso. 

El delantero azulcrema consideró que en el trámite del partido, el Rebaño no fue mejor que las Águilas. Sin embargo, reconoció que aprovecharon sus oportunidades de cara al arco. 

"Fueron superiores en el marcador. Creo que hay que volver a ver el juego pero no fueron superiores en la cancha", declaró el atacante al finalizar el partido. 

Henry Martin reconoció falta de contundencia 

El goleador azulcrema consideró que en el primer tiempo del partido en el Estadio Ciudad de los Deportes fueron superiores, pero no supieron aprovechar sus oportunidades. "En el segundo tiempo ellos buscaban eso, anotar un gol y echarse atrás, no salían a presionar". 

"Ellos no juegan mal, hoy les salió. Aprovecharon las que tuvieron. Fueron 20 minutos, para mí en el segundo tiempo que iniciaron muy bien, después se echaron para atrás", reiteró. 

A darle la vuelta a la página 

Henry aceptó que hay frustración, molestia y tristeza al interior del vestido, pero que no les queda otra opción que darle la vuelta al marcador. "Fueron contundentes, a nosotros nos faltó eso. Nos toca aceptarlo y darle vuelta a esto porque tenemos un partido importante la siguiente semana", finalizó. 

El siguiente compromiso para los dirigidos por André Jardine será como visitantes, ante Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA. El partido está programado para el sábado 20 de septiembre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México). 

