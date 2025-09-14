Gabriel Milito arremete contra reportero en conferencia de prensa: “No engañes a la gente”

Las Chivas Rayadas del Guadalajara sacaron una victoria importante del Estadio Ciudad de los Deportes, los rojiblancos se impusieron 2-1 al América con goles de Hormiga González y Piojo Alvarado; Zendejas descontó por los azulcremas.

Chivas gana l IMAGO7

Sin embargo, Gabriel Milito se llevó un sabor agridulce durante una pregunta en conferencia de prensa en donde un reportero le hiciera la pregunta de que si ese triunfo fue un batacazo del cuadro rojiblanco tras ese mal inicio en el Apertura 2025.

“No fue un batacazo, este equipo venía dando señales positivas, cuando no ganas todo parece que está mal se cuestiona al entrenador a los jugadores.. pero ningún batacazo”, resaltó el estratega con ligera molestia.

“El equipo ha hecho méritos para hacerlo, esos son los tipos de mensaje como el que acabas de dar que engañan a la gente, porque usted dice batacazo pero yo no quiero que menosprecie de la manera que usted lo hace con esa palabra a mis jugadores”, resaltó.

Hormiga González l IMAGO7

Respeto a las Chivas

Gabriel Milito recalcó que no le gusta el menosprecio: “Merece respeto el equipo sobre todo los jugadores, nosotros venimos a ganar y convencidos de que podíamos ganar porque esa es la mentalidad y la grandeza del equipo”.

Próximo juego

Las Chivas respiraron con tres unidades de oro y ahora podrían retomar un segundo aire después de meterse en el fondo de la tabla, y es que ahora jugarán el duelo que tienen pendiente de la Jornada 1 donde una victoria podría catapultarlos a la pelea en la tabla de clasificación.

Chivas l IMAGO7



