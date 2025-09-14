Bofo Bautista se burla de América tras victoria de Chivas en Clásico Nacional

América sufrió su primera derrota del Apertura 2025 y lo hizo en el peor momento: el Clásico Nacional ante Chivas. Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González fueron los anotadores del partido, mientras que Alejandro Zendejas descontó por las Águilas.

Y a pesar de que ese resultado no cambia la actualidad de los dirigidos por Gabriel Milito, sí representa un impulso anímico. Tal es la situación que incluso Adolfo 'Bofo' Bautista aprovechó para burlarse del acérrimo rival del Rebaño, por medio de redes sociales.

Chivas derrotó a América este fin de semana | IMAGO 7

Bofo se burla de América

En su cuenta de Twitter, el exdelantero mexicano publicó una ilustración de un jugador con el uniforme de Chivas, con el dorsal 100, por lo que se asume que se trata de él mismo. El futbolista está con pose de espera y una nube de pensamiento de sueño, como un gesto de aburrimiento.

Las respuestas fueron diversas, pues algunos usuarios celebraron lo hecho por Bautista, pero otros comenzaron a burlarse. Algunos, principalmente aficionados americanistas, insultaron al 'Bofo' y lo llamaron corrupto, por el video que circula en redes sociales en el cual se ve que da una mordida a una agente de tránsito en Guadalajara.

Así fue la burla del exjugador | CAPTURA

¿Cómo le fue a Bofo ante América?

Curiosamente, a pesar de la rivalidad y la relevancia de Bautista en la historia de Chivas, el exdelantero solo marcó en cinco ocasiones contra las Águilas y solo una como futbolista rojiblanco. Fue en la Jornada 11 del Apertura 2006, cuando el Rebaño se impuso 2-0 en casa con tantos de Bofo y Alberto Medina.

Los otros cuatro goles del Bofo ante América fueron dos como jugador de Tecos UAG, uno con Monarcas Morelia y otro más con Jaguares de Chiapas.

Bofo solo anotó una vez ante América con Chivas | MEXSPORT