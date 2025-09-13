Clásico Nacional guarda minuto de silencio en memoria de víctimas en Iztapalapa

América y Chivas disputaron la edición número 261 del Clásico Nacional, previo al encuentro se vivió un momento emotivo con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la explosión de una pipa de Gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Los jugadores de ambos equipos guardaron con respeto, ese instante, en la cancha antes del silbatazo del central en el Estadio Ciudad de los Deportes, con un lleno pintado de azulcrema en las gradas para presenciar.

América l IMAGO7

La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre fue una de las más impactantes en los últimos años en la Ciudad de México dejando varios heridos y al menos 13 fallecidos; en un caos entre multitud de gente y automóviles.

Larcamón envió sus condolencias

Cabe mencionar, que recientemente Nicolás Larcamón, estratega del Cruz Azul, envió sus condolencias ante el accidente ocasionado por la volcadura de una pipa de Gas Lp en donde una vez más mostró que el deporte no es ajeno a cualquier situación difícil.

“Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa para hacerle llegar mis condolencias para las familias de todas las víctimas y todos los heridos. Hacerle llegar mis condolencias. Nuestros mejores deseos para hacerle llegar, y que se dé la mejor manera”, dijo en rueda de prensa.

Larcamón l IMAGO7

Abuelita heroína

Dentro del accidente surgió una heroína quien dio su vida, se trata de una abuelita de nombre Alicia Matías Teodoro quien protegió con su cuerpo, a su nieta de dos años, terminando con graves quemaduras, pero salvando la vida de la pequeña.



Liga MX se une l IMAGO7