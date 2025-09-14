‘Hicimos un partido inteligente’ Erick Gutiérrez tras ganar el Clásico Nacional

Quinielazo absoluto fue lo que se vivió en la noche del sábado 13 de septiembre, cuando las Águilas del América cayeron 1-2 ante las Chivas, en la Jornada 8 del Apertura 2025, en un juego que para sorpresa de algunos, fue llevado de gran manera por el rebaño.

Un partido difícil

Tras la victoria de las Chivas, Erick Gutierrez, uno de los capitanes del rebaño, se dio el tiempo para hablar con los medios, donde aseguro que hicieron un juego muy inteligente y que supieron manejar pese a la complicaciones impuestas por el rival.

“Hay que tomarlo con mucha humildad y seguir trabajando por la misma línea y bueno este partido es un clásico, así que había que tomarlo de esa manera. Sabíamos que era muy complicado venir acá”, declaró el jugador mexicano.

Además de mencionar como tomó el equipo este duelo, ‘Guti’, también aseguró que en Guadalajara hay un respaldo total a Gabriel Milito y que tras seguir sus indicaciones llegaron a este resultado, haciendo un juego muy inteligente.

“Hoy hicimos un partido muy inteligente, aguantamos un poco, contragolpe y nos funcionó mucho, pero respaldamos con por completo al profesor, entendemos la idea, confía mucho en nosotros y hoy le regalamos un poco de lo que nos ha dado este torneo”, concluyó el mediocampista.

Con la victoria en el Clásico Nacional, las Chivas se colocan en la posición número 12 de la tabla general de la Liga MX. Por su parte, las Águilas se quedan en la tercera posición y con muchas cuentas pendientes con su afición que una vez más lleno el Estadio Ciudad delos Deportes.

