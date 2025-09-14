¡Gonna live forever! Aaron Ramsey disfruta mucho de su estancia en México desde su llegada a Pumas

Desde la Perla del Pacífico hasta el Estadio GNP, sin escalas en menos de 24 horas. Aaron Ramsey no perdió el tiempo tras la victoria de Pumas ante Mazatlán y regresó de inmediato a la Ciudad de México para el concierto de Oasis.

Si en la primera fecha de la banda británica los reflectores se los llevaron las banderas asociadas a los colores azul y oro, ahora las cámaras fueron para el refuerzo estrella de los universitarios. El galés presumió por medio de sus redes sociales que asistió al concierto, lo que sorprendió a sus seguidores por lo pronto que volvió de Sinaloa.

El galés no ha desaprovechado su tiempo en México | IMAGO 7

Afortunado de ver a Oasis

Una de las principales dudas de los aficionados fue cómo le hizo Ramsey para conseguir boletos. La venta para las fechas en Ciudad de México se realizó desde el año pasado, antes de la llegada del jugador a Pumas.

Fue hasta hace un par de semanas que se liberaron más entradas, pero su venta era con código de Ticketmaster. Lo más probable, sobre todo por la zona desde donde se ven los videos y fotos de Ramsey, es que el jugador haya asistido a uno de los palcos del recinto.

Ramsey fue al concierto tras la victoria ante Mazatlán | MEXSPORT

Por ahora no está claro si asistió solo o con su esposa Colleen Rowland, que precisamente fue por su cuenta al concierto de Oasis en Cardiff, que fue la primera ciudad en ser testigo del reencuentro de los hermanos Gallagher.

¿Cuándo juega Ramsey con Pumas de nuevo?

El próximo compromiso de los dirigidos por Efraín Juárez está programado para el sábado 20 de septiembre, en el Estadio Olímpico Universitario, contra Tigres a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Ramsey disfrutó del concierto de Oasis | CAPTURA