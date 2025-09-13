Pumas se lleva los reflectores en concierto de Oasis en CDMX

Pumas sigue imponiendo con sus presencia no solo en el futbol mexicano sino más allá del deporte, ahora el escudo de los universitarios se llevaron el protagonismo durante el concierto de Oasis en el Estadio GNP.

La banda británica vivió su primera noche en la Ciudad de México ante 65 mil espectadores todo esto como parte de su gira Live 25, tras 17 años de ausencia y que tuvo un inicio para la afición mexicana con un clip en las pantallas gigantes donde recopilaba titulares y comentarios en redes sociales sobre su regreso.

Oasis l X:ssmanthaglz

Bandera de Pumas en Oasis

Sin embargo, durante el concierto apareció en el público una bandera con letras gigantescas de Oasis con el escudo de los Pumas alzado por un fanático que apareció en la pantalla gigante de la banda.

En un video en redes sociales se puede apreciar al fan con su bandera y una especie artefacto para hacer destacar más el momento una humareda siendo cargado por otro fanático.

Concierto l CAPTURA

Pumas golea al Mazatlán

Los Pumas regresaron a la actividad después del parón por Fecha FIFA, el conjunto dirigido por Efraín Juárez se metió a la Perla del Pacifico para sacar una importante victoria ante Mazatlán en octava fecha del Apertura 2025.

Además de la goleada lo más resaltante fue que volvieron con gol sus delanteros; Guillermo Martínez realizó doblete mientras que JJ Macías que entró en el complemento añadió un tanto más para este triunfo.



Pumas l IMAGO7