Su reencuentro con el gol: JJ Macías y la última vez que marco como profesional

La Jornada 8 del Apertura 2025 comenzó con una gran noticia para los Pumas, no solo porque volvieron a sumar tres puntos, sino también porque su nuevo refuerzo, José Juan Macías, volvió a marcar gol luego de una racha negativa en su carrera, misma que lo llevó al retiro.

Gol de JJ Macías con Pumas I IMAGO7

Del Clausura al Apertura 2025

Si bien puede parecer que el delantero mexicano de 25 años llevaba una eternidad sin anotar, la realidad es que su más reciente gol se dio este mismo año, cuando en un duelo de la Jornada 2 de la Liga MX, su ex equipo, Santos Laguna, enfrentó al Pachuca.

Durante el partido ocurrido el Lunes 20 de enero del 2025, un penal a favor de los de la comarca terminó en los botines de JJ, finalmente este convertiría la pena máxima, dejando así un marcador de 2-1 a favor de la visita.

Gol de Macías vs Pachuca I IMAGO7

Finalmente, tras casi ocho meses de retiro y una nueva oportunidad en Pumas, el canterano del Guadalajara volvió a anotar en el máximo circuito, de igual manera por vía del penal, solo que esta vez su rival fue Mazatlán.

Macías lleva apenas dos juegos disputados con los universitarios, donde a pesar de tener pocos minutos, se mostró en buena forma física, de igual manera, sus compañeros y cuerpo técnico aseguran que el futbolista se muestra en óptimas condiciones durante los entrenamientos, por lo que esto podría significar el regreso de JJ.

JJ Macías en Pumas I IMAGO7