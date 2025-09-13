¿Salvador Cabañas fuera de sus facultades mentales? Hijos promueven acción judicial para declararlo insano

El exjugador del América se encuentra en medio de una disputa legal en su natal Paraguay

¿Salvador Cabañas fuera de sus facultades mentales? Hijos promueven acción judicial para declararlo insano
Salvador Cabañas, ezjugador del Club Améric | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
13 de Septiembre de 2025

En un giro inesperado en la vida del exfutbolista paraguayo Salvador Cabañas, sus propios hijos, Mía y Santiago, promovieron una acción judicial solicitando que se declare a su padre “insano”, con el objetivo de designar un curador que administre sus bienes, argumentando que no podría valerse por sí mismo.

Salvador Cabañas. exjugador del América | MEXSPORT

La decisión de los hijos sorprendió y dolió profundamente a Cabañas, quien aceptó someterse a una evaluación psiquiátrica para demostrar su estado mental.

El informe médico forense, sin embargo, reveló un panorama completamente opuesto a lo denunciado. Entre los principales hallazgos:

  • Aspecto y actitud: acorde y colaboradora.

  • Lenguaje: en ritmo y tono conservado.

  • Orientación: en persona y parcialmente en tiempo y espacio.

  • Estado afectivo: eutímico, sin alteraciones emocionales marcadas.

  • Percepción: sin alteraciones.

  • Pensamiento: curso conservado, sin ideas delirantes ni alteraciones graves.

  • Juicio y crítica: coherente y con plena conciencia de su situación.

Cabañas aprobó los exámenes médicos | MEXSPORT

Salvador Cabañas no padece de sus facultades mentales

El peritaje descarta cualquier característica psicótica, delirante o alucinatoria, concluyendo que Salvador Cabañas mantiene sus facultades mentales y no presenta trastornos psiquiátricos graves en la actualidad.

Ahora, la decisión sobre el futuro de esta acción judicial recae en el juez en lo Civil y Comercial, José Villalba Báez, quien deberá evaluar si la solicitud presentada por los hijos prosigue o se archiva a la luz de este dictamen profesional.

La controversia ha generado un fuerte debate sobre la relación familiar y la protección de los derechos de Cabañas, cuyo estado mental queda confirmado, al menos por la evidencia médica, como plenamente vigente.

Cabañas no padece de sus facultades mentales | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

I'm feeling Supersonic! André Jardine cumple sueño y llegará motivado al Clásico Nacional

América | 13/09/2025

I'm feeling Supersonic! André Jardine cumple sueño y llegará motivado al Clásico Nacional
Histórico de Chivas critica falta de pasión dentro de la cancha: &quot;que se pierdan el respeto&quot;

Chivas | 13/09/2025

Histórico de Chivas critica falta de pasión dentro de la cancha: "que se pierdan el respeto"
Histórico de Chivas revela malos tratos de Marcelo Michel Leaño; lo echó sin previo aviso

Chivas | 13/09/2025

Histórico de Chivas revela malos tratos de Marcelo Michel Leaño; lo echó sin previo aviso
Te recomendamos
I'm feeling Supersonic! André Jardine cumple sueño y llegará motivado al Clásico Nacional
Tendencias
Club América

LO ÚLTIMO

 