'Tala' Rangel sobre la victoria ante América: "Nos enfila para lo que viene"

El Club Deportivo Guadalajara no llegaba como favorito a este Clásico Nacional y a pesar de eso, Chivas logró sacar un importante resultado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al vencer al América, pues a demás de los tres puntos, esta victoria será un envión anímico para el Rebaño.

'Tala' Rangel festeja la victoria sobre América | IMAGO7

En zona mixta post partido, Luis Ángel 'Tala' Rangel habló de lo importante que será este triunfo en el vestidor rojiblanco, señaló que el equipo venía haciendo bien las cosas y que seguramente este duelo será el comienzo de una buena racha para el Club Deportivo Guadalajara.

"Desde luego (es un parteaguas) veníamos jugando muy bien, habíamos tenido muy buen funcionamiento hubo detallitos defensivos, pero a final de cuentas eso nos sirvió para aprender. Gracias a dios se consigue la segunda victoria del torneo y yo creo que eso nos enfila para lo que viene"

Chivas consigue su segunda victoria de la temporada | IMAGO7

Apoyo a Chivas Femenil

Este domingo el Clásico Nacional también se disputará en la rama femenil, razón por la que 'Tala' Rangel aprovechó los microfonos y mandó un mensaje de apoyo a las jugadoras rojiblancas, pues contrario a lo que normalmente sucede, Chivas Femenil se encuentra atravesando un mal momento en cuanto a resultados deportivos se refiere.

"Estamos con ellas. Así como nosotros, ellas tienen que sacar la casta por el club, a revertir la situación y empezar a competir al tu por tu con quién sea"

Chivas Femenil también jugará el Clásico Nacional | IMAGO7