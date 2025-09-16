Directivo de PSG ve a Dembélé como el claro merecedor del Balón de Oro

Estamos a pocos días de conocer al ganaron del Balón de Oro 2025, una edición que ha estado marcado por la incertidumbre, pues para la mayoría no hay un amplio favorito.

Si bien es cierto hay 30 candidatos, hay dos que llevan la batuta en los sondeo preliminares: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, dos futbolista que tuvieron una gran temporada 2025/25.

AP

Sin embargo, para Luis Campos, director deportivo del PSG, Dembélé debería ser el claro ganador, pues argumenta que fue elegido como el mejor jugador de la Ligue 1 y la Champions League.

Incluso, el director lanzó una contundente crítica y señaló que, en caso de que Dembélé no gane, sería porque los votantes "no están calificados" para elegir al Balón de Oro.

"Si no gana, es porque los votantes no están calificados para elegir al ganador del Balón de Oro, dijo. Estoy hablando de la temporada pasada, no proyectarse en el futuro con jugadores como Lamine Yamal. Basado en estadísticas e impacto en todas las competiciones, Dembélé fue el destacado. Hakimi y Vitinha también tuvieron temporadas fenomenales, pero el mejor jugador tanto en la Liga de Campeones como en la Ligue 1 fue Dembélé.

"PSG tiene nueve nominados al Balón de Oro. Estamos encantados. Otros jugadores también merecen reconocimiento, como Barcola y Pacho. Pero Dembélé fue nombrado el mejor jugador de la Liga de Campeones, el mejor de su liga, ha ganado todo. Si se llamara Messi o Ronaldo, ni siquiera habría un debate", dijo en entrevista a RMC.