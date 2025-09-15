¿Y el Camp Nou? Barcelona volverá a ser local en el Johan Cruyff

Ante el retraso en el Camp Nou, Barcelona sigue buscando un inmueble donde jugar. El pasado fin de semana el cuadro culé se vio forzado a jugar en el Estadio Johan Cruyff ante sólo 6 mil espectadores, ahora apuntan a regresar a la casa del Barcelona Atlètic para enfrentar al Getafe.

Tras haber jugador los últimos dos años en el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona esperaba que para esta nueva temporada podrían regresar al Camp Nou tras sus remodelaciones, sin embargo, tras retrasos en la construcción, el equipo se ha visto forzado a buscar una segunda casa.

Jugaron en el pequeño estadio | X

Primer partido de local

Tras haber jugado sus primeros tres partidos de Liga de visitante, Barcelona fue local por primera vez en la temporada este fin de semana. A pesar de haber jugado sólo ante 6 mil espectadores, el conjunto blaugrana se llevó un triunfo importante con un 6-0 ante Valencia.

Ahora, sin embargo, buscaron un aval el cual les permitiera jugar su siguiente partido de local de vuelta en Montjuic. Desafortunadamente para los culés, este no fue aprobado en gran parte por el concierto de Post Malone en el estadio Olímpico.

Volverán al estadio | AP

Siguientes juegos

De momento Barcelona tiene la mira puesta en su partido de Jornada 1 de UEFA Champions League, en la que tendrán que visitar al Newcastle este jueves. Tras el juego ante las urracas, el cuadro culé se alistará para recibir al Getafe en el partido de LaLiga.

Se alistan para la Champions | AP