Barcelona logra récord histórico en su goleada ante Valencia en LaLiga

Barcelona ganó, gustó y goleó en su último partido de LaLiga ante Valencia. El conjunto de Hansi Flick dio un auténtico recital en el Estadio Johan Cruyff, pero la goleada no sólo fue anecdótica, sino que también dos jugadores blaugranas, Robert Lewandowski y Raphinha, lograron un récord sin precedentes en el futbol ibérico.

El polaco y el brasileño no fueron titulares ante los Murciélagos, aunque entraron de cambio al minuto 46 y al 68’ respectivamente. Ambos jugadores anotaron un doblete, por lo que escribieron un nuevo capítulo en la historia de LaLiga, como los primeros dos suplentes de un mismo equipo en anotar dos goles.

Histórico | AP

Los goles de Robert Lewandowski

El polaco anotó el quinto y el sexto gol del Barcelona en la goleada ante Valencia, casi de la misma forma. El primero para Lewandowski se originó por una gran jugada colectiva, el polaco no dudó y mandó su disparo al ángulo de Julen Agirrezabala; mientras que el segundo gol fue una gran definición en el área chica.

Los goles de Raphinha

El brasileño anotó el segundo gol del partido para el cuadro Culé, tras un gran pase de Marcus Rashford. Tras su primera anotación, Raphinha marcó el cuarto gol y el segundo en su cuenta 11 minutos después.

Histórico | AP

Próximo destino: Champions League

Todas las estrellas blaugranas visitarán al Newcastle United en su primer compromiso en Champions League. El conjunto de las Urracas será uno de los rivales más complicados para el cuadro de Hansi Flick en la Copa de Campeones.