Camp Nou no se libra de las ratas; Así se pasean en las instalaciones de la remodelada casa del Barça

El Camp Nou sigue sin tener los permisos para su reinauguración en la LaLiga; sin embargo, los animales siguen apoderándose de las instalaciones que ya lucen en sus mejores condiciones de cara al Mundial 2030.

Presencia de rata l CAPTURA

Fue a través de un video en el canal de YouTube de ‘Ferran Barniol’ en donde se pudo apreciar a una rata enorme que sigue paseándose en el interior del nuevo estadio del FC Barcelona pese a lucir impecable en su interior.

Cabe mencionar, que no es la primera vez que se puede apreciar un animal de este tipo y es que antes de la remodelación ya existían dentro del inmueble, incluso aficionados pudieron observar durante al menos un partido.

Antes de la remodelación del Camp Nou l CAPTURA

Reapertura postergada

El Camp Nou sigue sin poder reabrirse dentro de LaLiga, la renovada casa del Barcelona tenía planeado que se abrieran sus puertas para el juego del Trofeo Joan Gamper; sin embargo, no se pudo consolidar y se siguió retrasando.

Posteriormente se puso como meta el reestreno por el equipo ante el Valencia; pero, otra vez, no se pudo realizar y el conjunto Blaugrana terminó disputando su juego como local en el Johan Cruyff.

¿Por qué no abren el Camp Nou?

Aún no hay fecha oficial para la reapertura; el club trabaja para obtener los permisos correspondientes y es que el desafió burocrático sigue siendo el principal obstáculo entre; licencias, certificaciones y inspecciones municipales

Nuevo Camp Nou l X:SaeedAlraessi