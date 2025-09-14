¡Aplastantes! Barcelona destroza al Valencia con dura goleada

Barcelona demostró su poderío luego del parón por la Fecha FIFA. Con una goleada de 6 a 0 sobre Valencia, los de Hansi Flick continúan invictos en la temporada y siguen muy de cerca a los líderes de LaLiga, Real Madrid.

AP

Barcelona golea con cuadro alterno al Valencia

Hansi Flick apostó por lanzar a un equipo con muchos ajustes y algunas ausencias como la de Lamine Yamal. En los primeros minutos mostraron dificultades en ataque, pues en posesión de balón nunca tuvieron problemas; fue hasta la media hora que Fermín López abrió el marcador.

El segundo tiempo, Barcelona tuvo una actuación imponente al meter otros cinco tantos. Primero fue Raphinha al 53' y tres minutos después, Fermín López consiguió su doblete para sentenciar el partido ante un frágil Valencia.

AP

Raphinha y Robert Lewandowski fueron los autores de los goles restantes. El polaco entró en los últimos 20 minutos y fue suficiente para registrar un doblete más a su cuenta y demostrar su letalidad pese al paso del tiempo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Barcelona volvió de la Fecha FIFA en un plan aplastante y Valencia fue su primera víctima. Ahora, los culés se enfocarán en su compromiso de Champions League ante Newcastle respaldados de una actuación sobresaliente en LaLiga.

AP



