¡Aplastantes! Barcelona destroza al Valencia con dura goleada

El conjunto culé no tuvo piedad en el regreso a la actividad de LaLiga

¡Aplastantes! Barcelona destroza al Valencia con dura goleada
¡Aplastantes! Barcelona destroza al Valencia con dura goleada | AP
David Torrijos Alcántara
14 de Septiembre de 2025

Barcelona demostró su poderío luego del parón por la Fecha FIFA. Con una goleada de 6 a 0 sobre Valencia, los de Hansi Flick continúan invictos en la temporada y siguen muy de cerca a los líderes de LaLiga, Real Madrid.

AP

Barcelona golea con cuadro alterno al Valencia

Hansi Flick apostó por lanzar a un equipo con muchos ajustes y algunas ausencias como la de Lamine Yamal. En los primeros minutos mostraron dificultades en ataque, pues en posesión de balón nunca tuvieron problemas; fue hasta la media hora que Fermín López abrió el marcador.

El segundo tiempo, Barcelona tuvo una actuación imponente al meter otros cinco tantos. Primero fue Raphinha al 53' y tres minutos después, Fermín López consiguió su doblete para sentenciar el partido ante un frágil Valencia.

AP

Raphinha y Robert Lewandowski fueron los autores de los goles restantes. El polaco entró en los últimos 20 minutos y fue suficiente para registrar un doblete más a su cuenta y demostrar su letalidad pese al paso del tiempo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona? 

Barcelona volvió de la Fecha FIFA en un plan aplastante y Valencia fue su primera víctima. Ahora, los culés se enfocarán en su compromiso de Champions League ante Newcastle respaldados de una actuación sobresaliente en LaLiga. 

AP


 

TE PUEDE INTERESAR

Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA

Internacionales | 13/09/2025

Real Madrid estaría preparando un informe arbitral para llevarlo a FIFA
El Bayern le pasó por encima al Hamburg

Internacionales | 13/09/2025

¡Sin piedad! Bayern Munich goleó al Hamburg en su regreso a la Bundesliga
¡No levantan! Aston Villa empata ante Everton en Premier League; no han marcado ni un sólo gol

Internacionales | 13/09/2025

¡No levantan! Aston Villa empata ante Everton en Premier League; no han marcado ni un sólo gol
Te recomendamos
Xabi Alonso arremete contra el arbitraje del Real Sociedad vs Real Madrid
LaLiga
FC Barcelona
Futbol

LO ÚLTIMO

 