¡Estás loco, 'Fideo'! Ángel Di María marca gol olímpico ante Boca Juniors

Ángel Di María regresó al futbol argentino con el club de sus amores, Rosario Central. 'El Fideo' jugó sus últimos momentos en el balompié del viejo continente en Benfica y muchos dudaron de su nivel, pero el exjugador de la Selección Argentina respondió con lo que mejor sabe hacer: con goles.

En el partido de la Jornada 8 de la Liga Profesional Argentina, el conjunto Canalla recibió a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito, que quedará para la posteridad por el tanto de Di María. El exjugador del Real Madrid empató el partido ante el Xeneize con un impresionante gol olímpico.

El extremo rosarino mandó un centro que se cerró de una manera dramática y terminó por techar al arquero Leandro Brey. El cancerbero argentino quedó a medio camino y dudó, por lo que la bola se incrustó en su segundo palo.

Goles desde su regreso a Argentina

El regreso de Ángel Di María a la parte sur del continente quedó marcado desde su debut, con un gol en su primer partido. En siete partidos disputados, incluyendo el juego ante Boca Juniors, 'El Fideo' anotó cuatro goles.

Pese a que su fuerte son las anotaciones, otra de sus grandes virtudes son las asistencias. Sin embargo, no ha podido dar ni un solo pase de gol en su regreso a la Liga Profesional Argentina.

