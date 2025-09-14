¿Se burla del Manchester United? Así festejó Erling Haaland su doblete en el derbi

Manchester City goleó a su vecino, Manchester United en su primer enfrentamiento de la temporada en Premier League y Erling Haaland brilló con un doblete para sentenciar el marcador en el Etihad Stadium.

AP

Después de dos derrotas consecutivas, Manchester City encontró un bálsamo en el derbi y el noruego se convirtió en la figura con dos definiciones correctas ante un equipo de Rúben Amorim bastante frágil.

Así celebró Haaland su doblete ante Manchester United

En redes sociales, Erling Haaland publicó una fotografía en la que mostró como celebró la victoria ante el Manchester United. El noruego posó con un pedazo de carne en la mano derecha y su premio de jugador del partido en su mano izquierda.

AP

"Tengan buena tarde", escribió Haaland en su publicación para festejar el triunfo, que además de ser significativo por el orgullo de la ciudad, también es clave para el equipo y su objetivo de escalar posiciones.

Manchester City retoma el rumbo ante Manchester United

Manchester City cayó ante Tottenham y Brighton de manera consecutiva, lo que representó un duro golpe para los de Pep Guardiola, quienes tuvieron muchos problemas en la temporada pasada, y ahora no desean revivirlo.

AP



