Brentford amarga debut de Garnacho y compañía con el Chelsea

Chelsea de Enzo Maresca mantiene el invicto en el inicio de una nueva temporada en la Premier League; sin embargo, en esta ocasión Brentford amargó la victoria de los ‘Blues’ con gol sobre la hora que catapultó la repartición de unidades.

‘Las Abejas’ se adelantarían en el marcador gracias a Kevin Schade en el minuto 34 para irse al descanso con la ventaja; pero, llegaría la reacción de la visita con Cole Palmer quien aparecería en el 61’ para igualar cartones.

Brentford l AP

Cuando se jugaba la parte final del partido Moisés Caicedo haría vibrar al Chelsea con la voltereta en el Gtech Community Stadium y en el último suspiro Fábio Carvalho amargaría el triunfo azul en el 90+3’.

Debuts

El mediocampista Facundo Buonanotte hizo su debut con el Chelsea, el exjugador del Brighton fue de la partida inicial por parte de Enzo Maresca y terminó saliendo en el segundo tiempo por Tyrique George.

Por su parte, Alejandro Garnacho que llega procedente desde el Manchester United vio sus primeros minutos en la parte complementaria al entrar al 79’ por Joao Pedro y tuvo poquito más 11 minutos de juego.

Chelsea se lleva un punto l AP

Chelsea en la Premier League

El actual campeón del Mundial de Clubes arrancó con el pie derecho, hasta ahora se mantiene invicto, y suma ocho unidades tras empatar a Crystal Palace y par de victorias sobre West Ham y Fulham de Raúl Jiménez.

Premier League l AP