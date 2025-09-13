Enzo Maresca sobre las nuevas acusaciones al Chelsea: "El Club ha mostrado transparencia"

El Chelsea vuelve a estar en el centro de la polémica. La Federación Inglesa (FA) presentó esta semana 74 cargos contra el club londinense por presuntas irregularidades en fichajes, pagos a agentes e inversiones de terceros durante la etapa de Roman Abramovich, un proceso que abarca desde 2009 hasta 2022.

En conferencia de prensa previa al duelo contra el Brentford, el técnico Enzo Maresca evitó entrar en polémicas y dejó claro que su prioridad está en el terreno de juego:

"Lo que sé por parte del club es que están satisfechos con el proceso. Personalmente, no tengo nada que añadir, no tengo ni idea, para ser honesto. Quiero centrarme en el terreno de juego, que es lo que puedo controlar. El resto no está en mis manos", declaró el italiano.

Transparencia bajo la nueva gestión

El Chelsea, ahora propiedad del consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, aseguró en un comunicado que las irregularidades fueron “autoinformadas” tras el cambio de dueños, detectadas durante el análisis de “due diligence” antes de la compra.

"El club ha mostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, dando acceso total a sus archivos y datos históricos, y continuará colaborando con la FA para cerrar este asunto lo antes posible", señaló la entidad, que también agradeció a la FA por su gestión en un caso que se centra en hechos ocurridos hace más de una década.

La FA fijó el 19 de septiembre como fecha límite para que los “Blues” presenten su respuesta formal.

Un historial de sanciones recientes

Este nuevo frente judicial se suma a la multa de 10 millones de euros impuesta por la UEFA en 2023, luego de comprobar “información financiera incompleta” durante la administración Abramovich.

Además, una investigación de The Guardian reveló lo que denominó la “Operación Chipre”, una red de pagos a través de paraísos fiscales vinculados a fichajes y renovaciones de figuras como Samuel Eto’o, Willian, Eden Hazard y Antonio Conte, con los que se habrían eludido normas del ‘fair play’ financiero.

