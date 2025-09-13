Argentina superó a México en solicitudes de boletos para el mundial

Los sudamericanos solicitaron más de millón y medio de entradas para los juegos de la Copa del Mundo en nuestro país

Argentina fue la afición que más boletos solicitó para el Mundial
Argentina fue la afición que más boletos solicitó para el Mundial | AP
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

La fiebre del mundial comienza a sentirse y esta semana, cuando se liberó el primer registro para las solicitudes de boletos, los aficionados argentinos desplazaron a la parcialidad mexicana en el primer sorteo para la justa mundialista del 2026.

De acuerdo a cifras de la FIFA, los argentinos solicitaron millón y medio de boletos, hinchas que pueden viajar para estar en los encuentros que se disputarán en las tres sedes que tiene esta Copa del Mundo, recordando que México albergará partidos del próximo mundial en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Estadio Akron | MEXSPORT

Detrás de los argentinos está la afición mexicana, luego viene Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Francia, quienes podrían viajar entre los tres países, dependiendo de las sedes en donde sus países sean asignados.

Cabe recordar, que casi todas las aficiones que más boletos solicitaron para la Copa del Mundo del 2026 ya tienen a sus respectivos representativos nacionales calificados a la próxima justa del futbol mundial, España, Inglaterra, Francia y Portugal aún no terminan la eliminatoria, en octubre podría saberse si ya están calificados o no.

El BBVA será sede mundialista | MEXSPORT

Repechaje se jugará en México

Meses antes del arranque de la Copa del Mundo, para ser exactos en el mes de marzo del 2026, México tendrá su prueba de fuego, cuando Guadalajara y Monterrey reciban los partidos del repechaje intercontinental.

Recordemos que para este certamen califican dos selecciones de Concacaf (todavía por definir), una selección de África (por definir), una de Asia (por definir), una de Conmebol (Bolivia) y una de Oceanía (Nueva Caledonia)

De estas seis selecciones saldrán dos equipos que completarán la fase de grupos, cuyo sorteo se celebrará en Estados Unidos en diciembre próximo.

El Azteca se encuentra en remodelación | MEXSPORT

