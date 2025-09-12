¿Entrada gratis? Claudia Sheinbaum analiza regalar el primer boleto para la inauguración del Mundial 2026

La presidenta de la República Mexicana quiere abrir el telón en el Estadio Azteca con un noble gesto

Claudia Sheinbaum analiza regalar el primer boleto
Claudia Sheinbaum analiza regalar el primer boleto | IG:claudia_shein
Ramiro Pérez Vásquez
12 de Septiembre de 2025

La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, quiere iniciar con el pie derecho la inauguración del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, la mandataria analiza regalar el primer boleto para esta competición.

El simbólico acto que planea realizar la mandataria fue dado a conocer en la conferencia matutina en Palacio Nacional cuando reveló que analiza regalar el boleto simbólico número 001 que le pertencerá.

Rumbo al Mundial 2026 l IG:claudia_shein

Sheinbaum recibió este obsequio por parte del mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, pero ahora ella quiere refrendarlo con un noble gesto a una niña o joven que se encuentre en escasos recursos y que guste ir al partido inaugural. 

Este detalle servirá para democratizar el acceso a eventos de gran magnitud que solo pueden acceder personas con recursos económicos altos debido a los costos precios que esto involucra especialmente el boleto.

Infantino le dio su boleto a Sheinbaum l IG:claudia_shein

Sheinbaum emocionada por Mundial

Claudia Sheinbaum ha hecho resaltar su emoción por la llegada del Mundial 2026 a México y así lo ha expresado: “Va a ser un momento muy importante para México, vamos a estar en los ojos del mundo y, como siempre, el pueblo mexicano es generoso, alegre”.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, con partido aún por definir, con la apertura México entrará en la historia al ser el país que albergó tres ediciones; 1970 y 1986.
 

Copa del Mundo en puerta l IG:claudia_shein

TE PUEDE INTERESAR

Así avanzan las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Internacionales | 10/09/2025

Copa Mundial 2026: ¿Cuál es el panorama de las eliminatorias tras la Fecha FIFA de septiembre?
Boletos del Mundial 2026: Cómo comprar, precios, fecha y todo lo que debes saber

Futbol Internacional | 10/09/2025

Boletos del Mundial 2026: Cómo comprar, precios, fecha y todo lo que debes saber
Copa del Mundo 2026: Selecciones clasificadas al momento

Futbol | 09/09/2025

Copa del Mundo 2026: Selecciones clasificadas al momento
Te recomendamos
¿Se tambalea el fichaje? Chimy Ávila aún no acepta la oferta de Pumas
Futbol
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 