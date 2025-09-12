¿Entrada gratis? Claudia Sheinbaum analiza regalar el primer boleto para la inauguración del Mundial 2026

La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, quiere iniciar con el pie derecho la inauguración del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, la mandataria analiza regalar el primer boleto para esta competición.

El simbólico acto que planea realizar la mandataria fue dado a conocer en la conferencia matutina en Palacio Nacional cuando reveló que analiza regalar el boleto simbólico número 001 que le pertencerá.

Rumbo al Mundial 2026 l IG:claudia_shein

Sheinbaum recibió este obsequio por parte del mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, pero ahora ella quiere refrendarlo con un noble gesto a una niña o joven que se encuentre en escasos recursos y que guste ir al partido inaugural.



Este detalle servirá para democratizar el acceso a eventos de gran magnitud que solo pueden acceder personas con recursos económicos altos debido a los costos precios que esto involucra especialmente el boleto.

Infantino le dio su boleto a Sheinbaum l IG:claudia_shein

Sheinbaum emocionada por Mundial

Claudia Sheinbaum ha hecho resaltar su emoción por la llegada del Mundial 2026 a México y así lo ha expresado: “Va a ser un momento muy importante para México, vamos a estar en los ojos del mundo y, como siempre, el pueblo mexicano es generoso, alegre”.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, con partido aún por definir, con la apertura México entrará en la historia al ser el país que albergó tres ediciones; 1970 y 1986.



Copa del Mundo en puerta l IG:claudia_shein