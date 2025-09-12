Real Madrid femenil estrena marca de Louis Vuitton: elegancia y lujo para los viajes institucionales

El Real Madrid y Louis Vuitton han firmado un acuerdo para que el conjunto madrileño femenino vista la marca pero no precisamente dentro de la cancha sino a través de una equipación más empresarial para sus viajes institucionales.

Para el conjunto femenil, la colección incluye trajes sastre elegantes, chaquetas de corte clásico, pantalones estructurados y camisas blancas tradicionales cuando el protocolo lo exige. El outfit que llevarán consigo a todas partes hará más firme sus viajes previos a los partidos.

Imagen y presencia

Dos de las marcas más importantes hacen esta fusión representa más que un cambio estético: simboliza el reconocimiento de que las instituciones deportivas no solo se expresan con resultados, sino también con imagen y presencia global.

En los viajes, en los actos públicos y ceremonias, las jugadoras del Real Madrid ahora lucirán una mezcla de estilo, tradición y lujo que subraya la relevancia creciente del futbol femenino bajo los estándares más elevados en busca de una alianza de marketing para ambas partes.

¿Quién es Louis Vuitton?

Louis Vuitton es una de las reconocidas más importantes de Francia que se especializa en los artículos de lujo y que fue fundada por el empresario y artesano del mismo nombre en 1854, un hombre especializado en baúles de viaje.

Hoy la marca impone moda en el mundo a través de casas de mos ofreciendo una amplia gama de productos desde ropa, calzado, bolsos hasta perfumes y como monograma tiene la ‘LV’ que les impregna un alto estatus de exclusividad.



