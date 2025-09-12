¡Doble dosis de Grimaldo! Bayer Leverkusen consigue su primera victoria ante Frankfurt

Bayer Leverkusen ha conseguido sumar de a tres puntos por primera vez en la temporada, un doblete de Alejandro Grimaldo ayudó en poder conseguir la primera victoria de la campaña, además de la mano de su nuevo director técnico, Kasper Hjulmand.

Tuvieron que pasar tres partidos para que 'Las Aspirinas' pudieran conseguir su primer resultado completamente positivo, además de que con él, han logrado obtener los tres resultados posibles: victoria, empate y derrota.

Schick aprovechó su penal para adelantar a su equipo | AP

De la mano de Grimaldo

Con el debut de su nuevo entrenador tras el despido de Erik ten Hag, Bayer Leverkusen comenzó de gran manera su partido de Jornada 3 ante Eintracht Frankfurt, pues tan solo al minuto 10, Alejandro Grimaldo en un tiro libre consiguió adelantar a su equipo con un soberbio gol de pierna zurda.

Al final de los primeros 45 minutos, luego de una equivocación de la defensa de las 'Águilas', un contragolpe de Leverkusen terminó en penal, mismo que el checo Patrick Schick cobró de gran manera, engañando al portero y poniendo un par de goles de diferencia en la pizarra.

Efusivo festejo por su primera victoria | AP

Con doblete y dos hombres menos

El segundo tiempo daba muestras de que probablemente el partido podría escaparse de las manos para los locales, pues al 52, Can Uzun logró descontar en el marcador y puso a un solo gol a Frankfurt. Posteriormente, vino la primera expulsión del juego cuando el capitán Robert Andrich llegó con fuerza desmedida a la pierna de un rival, causando una doble amarilla y, por ende, su salida temprana en el juego.

Rumbo a la 'agonía' del juego, Equi Fernández tuvo un muy mal ingreso, pues entró al compromiso al minuto 62; sin embargo, al 90+2' se convirtió en el segundo expulsado con la segunda doble amarilla de la noche.

Grimaldo fue el mejor jugador del partido | AP

Todo terminó cuando, en una nueva falta a favor del equipo local, por segunda ocasión en el partido, Alejandro Grimaldo metió un zurdazo al poste, para que posteriormente rebotara e ingresara a la portería de los visitantes por tercera ocasión en el encuentro, concretando un doblete que ayudó a la primera victoria de Hjulmand al mando de Leverkusen.