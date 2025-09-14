Amorim se sincera tras derrota ante el Manchester City: “Estoy sufriendo más que la afición”

Manchester United sigue sin encontrar el rumbo en el inicio de una nueva temporada en la Premier League, los dirigidos por Ruben Amorim cayeron por goleada ante el City en el derbi de la ciudad de Inglaterra.

Manchester United l AP

Tras el encuentro el estratega portugués se sinceró con lo que está pasando dentro del vestuario y aseguró que está sufriendo con el momento del equipo incluso resaltando incluso más que la afición.

“Podríamos haber evitado los goles, No voy a cambiar mi filosofía. Si quieren cambiarla, cambien al hombre”, resaltó el entrenador en primera instancia en conferencia de prensa.

Amorim l AP

Detalles a trabajar

Sobre lo que sucedió dentro del campo en el derbi de Manchester: “Encajamos goles que podíamos evitar, especialmente el segundo. En el tercer gol hubo poca calidad en la conexión, no sabían a quién ir. Podemos trabajar en detalles. En estos partidos necesitamos ser perfectos”:

“Estamos mejorando. Sólo que el resultado no lo demuestra. ¿Mi mensaje a la afición?. Que lo daré todo por este club. Estoy sufriendo más que ellos”, aseguró Ruben Amorim quien busca un mejor panorama para los siguientes partidos.

Inicio del Manchester United

Manchester United ha tenido un tambaleante inicio en la Premier League, el conjunto de Old Trafford son decimocuarto, al momento, en la tabla de clasificación con apenas cuatro puntos; producto de dos derrotas, un empate y una derrota.

Premier League l AP