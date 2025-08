Ruben Amorim sobre dirigir a Manchester United: "Es como ir a una pelea con las manos atadas"

Dirigir a Manchester United no es un reto sencillo, menos en medio de la crisis que atraviesa el equipo. A pesar de eso, Ruben Amorim asumió el desafío a mediados de la Temporada 2024-25, en la cual no pudo recomponer el camino de los Red Devils.

De hecho, el portugués estuvo en el banquillo en la peor campaña en la historia del club. "Hubo algunos momentos el año pasado que fueron realmente difíciles para mí".

"No porque no supiera qué hacer para cambiar el club, sino porque estaba decepcionando a toda esta gente. Tardé cinco años en elegir este club, así que no quiero fracasar. Esa es la única presión”, declaró en entrevista con The Times.

Los Red Devils han atravesado temporadas de crisis | AP

"Es como ir a una pelea con las manos atadas" señaló

En la misma entrevista, el estratega portugués dejó entrever que las decisiones de la directiva, en cuanto a refuerzos y salidas, complica más su situación. "Tuve esa sensación durante la temporada de que estoy tan frustrado que no puedo hacer nada, y lo reconocí. Tuve que esperar y esperar".

"Entrenar al United es como ir a una pelea con las manos atadas a la espalda. Ahora estamos en un lugar mejor, pero apenas estamos empezando", añadió en referencia a lo que vendrá para la Temporada 2025-26, en la cual tratará de llevar de regreso al club a competencias de la UEFA.

Dirigir a Manchester United es un reto complicado | AP

Recordó su antecedente con Sporting

Por último, señaló que en su momento también se puso en duda su continuidad al frente de Sporting Club, cuando la gente especuló que no duraría más de tres meses. "Dijeron que tenía un 3% de posibilidades de ganar un título con el Sporting. Era lo mismo. Sé que la presión es diferente. Pero realmente creo en eso y no me gusta cambiar de club”.

"Durante los últimos años estuve esperando el club adecuado. Sé que suena loco. Pero elegí este club. Tuve la sensación. Hasta que pueda, me quedaré aquí. Quiero quedarme 20 años. Ese es mi objetivo y realmente creo que algo sucederá”, finalizó.

Amorim habló sobre su situación con Manchester United | AP