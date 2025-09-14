Prensa internacional reacciona a la derrota de 'Canelo' Álvarez ante Terence Crawford

La ciudad de Las Vegas fue testigo de un resultado histórico para el boxeo mundial. Saúl “Canelo” Álvarez cayó por decisión unánime frente a Terence Crawford, quien se convirtió en campeón indiscutido del peso supermediano tras arrebatarle los cuatro cinturones al mexicano. El resultado sorprendió a la afición y generó un sinfín de reacciones en la prensa internacional.

La reacción internacional de la derrota de 'Canelo' Álvarez ante Crawford

En Argentina, medios como Olé y TyC Sports resaltaron la magnitud del triunfo de Crawford. “La caída del rey” tituló Olé, mientras que TyC Sports habló de una noche histórica al señalar que el estadounidense “destronó a Canelo en las tarjetas”. La narrativa en Sudamérica giró en torno a la idea del fin de una era para el boxeador tapatío.

En Europa también se destacó el alcance del triunfo. El diario francés L’Équipe no solo informó del dominio de Crawford, sino que subrayó las palabras de Canelo en conferencia de prensa, donde el mexicano reconoció la grandeza de su rival y aseguró que no buscaba minimizar su derrota. En España, diversos portales remarcaron que el estadounidense ratificó su condición de invicto en una de las peleas más esperadas del año.

Medios de Estados Unidos también hicieron eco de lo sucedido en la T-Mobile Arena. Los Angeles Times, en su versión en español, escribió que Crawford dio “una verdadera cátedra de boxeo”, al mostrar un estilo técnico y estratégico que dejó sin opciones a Álvarez. En la misma línea, el triunfo fue descrito como una de las demostraciones más contundentes del pugilista de Nebraska.

¿Es Crawford la nueva máxima figura del boxeo?

En Centroamérica, Diez de Honduras celebró el hecho como un acontecimiento histórico para el deporte: “¡Nuevo campeón!”, destacó en su portada digital. Con estas reacciones, queda claro que la derrota de Canelo Álvarez no solo marcó un cambio de ciclo en el boxeo, sino que también consolidó a Terence Crawford como una de las máximas figuras de este deporte a nivel global.

