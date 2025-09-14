Terence Crawford devolvió los cinturones a Canelo Álvarez tras la pelea en Las Vegas

El histórico triunfo de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas no solo quedó marcado por la decisión unánime que le otorgó al estadounidense el título indiscutido del peso supermediano, sino también por un gesto que causó sorpresa e intriga entre los aficionados: la devolución de los cinturones al pugilista mexicano.

Crawford venció a Canelo Álvarez por decisión unánime | AP

Después de la pelea y ya con el triunfo asegurado, Crawford posó en la conferencia de prensa con los cuatro cinturones que lo acreditaban como nuevo monarca de la categoría. Sin embargo, frente a las cámaras y con total serenidad, entregó las fajas de regreso a Álvarez, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre si el tapatío seguiría siendo campeón.

Terence Crawford gave Canelo his belts back 🤝 #CaneloCrawford pic.twitter.com/XYAvfyDj1F — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

¿Por qué Crawford regresó los cinturones?

Lejos de tratarse de una confusión, el gesto tiene una explicación clara dentro de la tradición boxística. Los cinturones que se disputan en el ring suelen ser los que pertenecen al campeón reinante, en este caso, Canelo Álvarez. Tras perder la contienda, esas mismas fajas se devuelven porque los organismos internacionales entregarán a Crawford sus propios cinturones nuevos, acreditándolo oficialmente como el campeón indiscutido del peso supermediano.

Crawford devolvió sus cinturones a Canelo Álvarez | AP

De esta manera, aunque Canelo conserve físicamente los cinturones que le regresó su rival, deportivamente ya no ostenta ningún campeonato mundial.

Crawford se vuelve campeón indiscutido supermediano | AP