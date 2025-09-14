“Una derrota no me define”: Canelo Álvarez tras caer ante Terence Crawford

Luego sufrir la derrota más dolorosa de su carrera y perder todos sus títulos de las 168 libras frente a Terence Crawford, Saúl “Canelo” Álvarez no evadió el resultado, reconoció a su rival y mandó un importante mensaje:

“Una derrota no me define. No me define. Al estar aquí yo ya gané. Y solamente quiero decir que ya gané porque tengo a mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas. Entrené muy bien, todo mi respeto para Crawford, hice lo que tenía que hacer”, declaró ante los miles de aficionados que abarrotaron Allegiant Stadium.

Derrota del Canelo Álvarez l AP

El campeón tapatío recalcó que el boxeo, como la vida, es arriesgarse constantemente: “Al final de cuentas, a responder tu pregunta, aquí estoy para tomar riesgos. Vine a la vida a tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”.

Canelo reconoce al rival

Canelo reconoció la grandeza de su rival y aseguró que incluso esta derrota lo enorgullece por haber compartido el ring con un peleador de la talla de Crawford:

“Es increíble compartir la derrota con un gran peleador como él. Y si lo hacemos de nuevo, estoy contento de compartir el ring con un gran peleador. Estoy contento de estar aquí, ya he hecho mucho en el boxeo. Mi legado ya está ahí y sigo tomando riesgos. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido”.

Crawford l AP

Derrota que lo hace más fuerte

Finalmente, el mexicano dejó claro que esta caída no lo debilita, sino que lo reafirma como competidor y como persona: “Sí, me siento fuerte, me siento bien. Es un gran peleador, le doy todo el crédito del mundo”.

Por último, el mexicano trató de animar a sus seguidores y compatriotas: "¡Animo! Y que viva México", la lanzó antes de marcharse.

Derrota díficil l AP