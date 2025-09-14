David Faitelson manda contundente mensaje a Canelo ‘fue dominado’

La noche del sábado 13 de septiembre del 2025 será recordada por el fin de una era. Saúl Canelo Álvarez perdió su invicto ante el estadounidense, Terence Crawford, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, dicha situación no pasó desapercibida en el mundo y mucho menos en el medio mexicano.

David Faitelson en TUDN I @DavidFaitelson_

No hubo perla cerrada

Al finalizar el flamante encuentro de Canelo vs Crawford, el periodista de TUDN, David Faitelson, arremetió contra el meixcano, asegurando que fue dominado durante la pelea y que en ningún momento esta fue pareja.

“Ninguna pelea cerrada: “El Canelo” fue dominado por Crawford..:”, declaró David Faitelson desde su cuenta de la red social, X.

El comentario de Faitelson no pasó nada desapercibido, aunque para sorpresa, esta vez no fue tan atacado ya que varios usuarios coincidieron con él, mientras que otros aseguraron que el combate fue más reñido de lo que señalan la mayoría.

Canelo cayó en Las Vegas luego de tres años invicto, siendo su última caída en el 2023 ante Dmitry Bivol. Hasta el momento no se sabe cuál será el destino de Saúl, sin embargo, se espera que regrese a los cuadriláteros ya que en su discurso aseguró que seguirá retándose a sí mismo.

Pelea Canelo vs Crawford I AP