Canelo Álvarez, Fey y su equipo entonaron en privado el Himno Nacional Mexicano

Ante la ausencia de los himnos nacionales en el ring, el mexicano y su equipo tuvieron un momento íntimo

Mario Ángel Guzmán Domínguez

Sí sonó el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Antes de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, Fey lo entonó en el vestuario, acompañada por el boxeador mexicano y todo su equipo.

La cantante anunció previamente que vendía tal momento | Captura

Ausencia en el ring, no en Las Vegas

Esto ocurrió luego de que se confirmara que Netflix y TKO Group Holdings habían decidido vetar los himnos nacionales en la ceremonia previa a la pelea

Sin embargo, Canelo no dejó pasar la tradición y, antes de su ring walk, hizo que se interpretara el símbolo patrio en un momento íntimo.

'La pelea del año' tiene lugar en Las Vegas | AP

¿Por dónde se pudo ver?

El suceso fue transmitido en su cuenta de Instagram, donde se observó a Fey cantar frente a Canelo, rodeados por todo su equipo, generando una escena cargada de emoción y orgullo nacional.

El live quedó publicado en la red social de la cantante, con opción de poder verse en algún otro momento posterior a la pelea.

El combate ha dado inicio | AP
Te recomendamos
David Faitelson minimiza ausencia de Himno Mexicano en pelea de Canelo Álvarez: "es una farsa"
Boxeo

TE PUEDE INTERESAR

Verde se llevó la victoria en el cuarto round

Box | 13/09/2025

Marco Verde vence por nocaut técnico a Sona Akale en Las Vegas con polémica incluida
¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche

Box | 13/09/2025

¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche
Canelo vs Plant 2021

Box | 12/09/2025

Canelo vs Crawford: ¿desde cuándo el mexicano no noquea a un rival?

LO ÚLTIMO

 