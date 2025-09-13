¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche

Los boxeadores supermedianos dieron un auténtico espectáculo en la previa al evento principal

13 de Septiembre de 2025

Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea del año. En una auténtica guerra sin descanso, el campeón interino supermediano y el orgullo de Guatemala terminaron en empate por decisión dividida, con tarjetas de 96-94, 97-93 y 95-95.

Mbilli y Martínez cumplieron con creces las expectativas. Con casi 700 golpes conectados entre ambos, ofrecieron un espectáculo brutal que encendió el Allegiant Stadium como antesala perfecta a la función estelar entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford.

El francés arrancó con una presión asfixiante, pero la resistencia de Lester fue admirable: de menos a más, logró equilibrar la balanza y rozó la sorpresa ante un rival que llegaba como favorito.

Las estadísticas reflejan la locura del combate. Lester Martínez conectó 412 de los 980 golpes que lanzó, mientras que Mbilli acertó 273 de 787. Un intercambio tan feroz que, sin duda, se perfila para llevarse el bono de “Pelea de la Noche” de 100 mil dólares.

