¿Netflix veta el Himno Mexicano? Esta es la polémica en la pelea entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford

En las últimas horas se dio a conocer la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford no tendrá presencia el canto del Himno Nacional Mexicano, esta situación ha despertado ciertas críticas hacia Netflix quien tiene los derechos de transmisión.

Y es que, siendo días previo a las fiestas patrias la situación no cayó bien debido a que las recientes presentaciones del peleador mexicano siempre tiene la presencia de un cantante con el Himno Mexicano para dar mayor glamour.

Canelo vs Crawford l X:netflix

Pese a que no se tiene un versión oficial sobre la ausencia, una de las razones por la que no se realizaría es por darle mayor protagonismo a los boxeadores durante su presentación previo a la pelea, es por ello que dejaron de lado el acto protocolario.

Cabe mencionar, que entre esos actos protocolarios también se hacía una entrada de los boxeadores con artistas, en esta ocasión al menos Canelo Álvarez no lo hará en esta ocasión asegurando que es un combate que quiere dedicarle más a su equipo.

Canelo Álvarez l CAPTURA

¿Quién iba a entonar el Himno Nacional?

Hasta antes de que se diera a conocer la ausencia del Himno Mexicano no había una artista oficial; sin embargo, el periodista Salvador Rodríguez aseguró en su noticia que Fey era la designada y que por lo tanto se quedará con las ganas.

Himno Nacional es imprescindible

El Himno Mexicano ha sido en la historia reciente un símbolo para los combates de boxeo estelares con presencia mexicana entre ellos peleas de Julio César Chávez, Erick ‘Terrible’ Morales, Juan Manuel Márquez, etc.





Combate listo l CAPTURA