David Faitelson minimiza ausencia de Himno Mexicano en pelea de Canelo Álvarez: "es una farsa"

Ante la prohibición de NETFLIX para la ceremonia de los himnos, el periodista mexicano hizo menos esta petición

David Faitelson en TUDN
David Faitelson en TUDN | @DavidFaitelson_
Aldo Martínez
13 de Septiembre de 2025

A unas horas de que el Canelo Álvarez haga su esperada aparición en el Allegiant Stadium de Las Vegas, la polémica reaparece para la gran noche, pues David Faitelson, fiel a su estilo, aseguró que la ausencia del himno mexicano no es algo tan relevante.

@DavidFaitelson_

‘No es el gobierno de México’

Luego de que NETFLIX anunció que no habrá ceremonias de himnos en el duelo entre Canelos vs Crawford, mucha gente se pronunció al respecto, exigiendo que era un tradición y un acto de respeto entre naciones, mientras que otras opiniones como las de Faitelson que advierten que es insignificante.

“No veo la necesidad de cantar ningún himno. Es una exageración y una farsa. ¿O acaso “El Canelo” lleva la representación del gobierno mexicano?”, publicó en sus redes sociales el polémico periodista de TUDN.

Además de lanzar su contundente opinión, Faitelson reveló que la ceremonia del himno no debería ser relevante a menos que el evento sea pagado por los impuestos de los mexicanos, comentario que evidentemente le trajo reacciones negativas de sus lectores.

“Los himnos sobran en eventos deportivos profesionales, a menos de que esos atletas se hayan preparado con dinero de nuestros impuestos…”, concluyó David Faitelson.

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, se convirtió en una de las más esperadas y que más especulación ha generado, no solo por su cambio a la plataforma digital, sino también por el morbo que se generó al respecto.

@Canelo

