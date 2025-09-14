Leyenda absoluta: Terence Crawford y los grandes logros en su carrera

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford podría significar un antes y un después en el mundo del boxeo. Contra todo pronóstico, el estadounidense se llevó la victoria en Las Vegas y con justa razón, luego de una extraordinaria lucha y una preparación brutal.

Victoria de Crawford vs Canelo I AP

Tres veces campeón indiscutido

Crawford no solo hizo la hazaña al vencer al mexicano, sino también que se convirtió en el único boxeador en la historia del boxeo en ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes: Campeón Indiscutido Súperligero, Campeón Indiscutido Wélter y Campeón Indiscutido Súpermediano.

Además de los super campeonatos, con su victoria ante el de Guadalajara, suma en su palmarés cinco campeonatos en distintas categorías, siendo esta la más importante ya que tuvo que subir dos para llegar a la de Álvarez.

Después de una batalla dura en 12 asaltos, Terence Crawford, sorprendió al mundo al dominar y derrotar a Canelo por una decisión unánime de los jueces, dando fin a la era del mexicano y logrando un auténtica hazaña.

Pelea Canelo vs Crawford I AP

¿Aún queda Crawford para el futuro?

Luego de que el jurado en Las Vegas dictaminara su decisión, el originario de Nebraska cayó en llanto tras su histórica victoria y aunque dijo poco tras la perla y no dio indicios de su futuro, es muy probable que aparezca en el ring una vez más.

Evento en Allegiant Stadium Las Vegas I AP