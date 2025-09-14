Jugadores del FC Barcelona abandonaron el Johan Cruyff sin cambiarse ni bañarse

Instalaciones precarias, en esas condiciones está jugando el FC Barcelona en el Johan Cruyff Estadi, inmueble de la Ciudad deportiva de La Masía donde, mientras no esté disponible el Camp Nou, el cuadro catalán jugará los encuentro de LaLiga.

La polémica continuó cuando, una vez terminado el encuentro, los jugadores fueron captados saliendo de los vestidores sin cambiarse ni bañarse, aparentemente, los jugadores habrían preferido hacerlo en la Ciudad Deportiva y no en las instalaciones del Cruyff.

😯 Surrealista: los jugadores del Barça abandonaron el Estadi Johan Cruyff sin ducharse ni cambiarse



🚌 Los azulgrana decidieron hacerlo en la Ciudad Deportiva y fueron hasta allí en minubús. Pero no cabían todos 😅



Recordemos que, después de que se negaron los permisos para que el Barcelona pudiera volver al Camp Nou, la directiva culé decidió jugar ante el Valencia en el campo Johan Cruyff, donde terminaron goleando al cuadro Ché para meterse de lleno en la pelea por el liderato de LaLiga.

El Barcelona, que juega frente al Newcastle United en Champions League, volverá al estadio de Johan Cruyff el próximo domingo, cuando se enfrenten al Getafe, el Ayuntamiento no ha decidido si dará o no los permisos para que el Camp Nou pueda recibir gente pronto.

Barcelona goleó al Valencia | AP