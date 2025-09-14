¡Aceptan culpa! Comité técnico de árbitros suspende a Gil Manzano y al VAR tras la expulsión de Dean Huijsen

El central que pitó el Real Sociedad vs Real Madrid estará castigado por un tiempo tras el error en Anoeta

Manzano será sancionado tras error por expulsión
Manzano será sancionado tras error por expulsión | AP
Marcos Olvera García
14 de Septiembre de 2025

El pasado sábado, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid y a la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, el árbitro central expulsó a Dean Huijsen en una jugada polémica en los minutos finales del primer tiempo.

El central decidió mantenerse en su juicio inicial, no fue a revisar al VAR y el cuadro merengue jugó más de una hora con un hombre menos en la Reale Arena, aunque 'Los Blancos' se terminaron llevando la victoria como visitantes.

Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA | AP

Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA | AP

Después de a finalización del encuentro, el Comité Técnico de árbitros en España, comunicó que habían revisado la acción de Huijsen y se habían dado cuenta de que Gil Manzano, árbitro del encuentro en Anoeta, había cometido un error, por lo que el central español podrá jugar la siguiente jornada con el Real Madrid.

Fran Soto, que es el encargado de llevar el Comité Técnico, también confirmó que, a pesar de que Gil Manzano fue el que tomó la decisión, Figueroa Vázquez, encargado del VAR, será sancionado por no imponerse para que el central no cometiera ese error, por lo que no estará disponible para estar en el Videoarbitraje.

 Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA | AP

Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA | AP

TE PUEDE INTERESAR

Barcelona logra récord histórico en su goleada ante Valencia en LaLiga

Internacionales | 14/09/2025

Barcelona logra récord histórico en su goleada ante Valencia en LaLiga
¿Se burla del Manchester United? Así festejó Erling Haaland su doblete en el derbi

Futbol Internacional | 14/09/2025

¿Se burla del Manchester United? Así festejó Erling Haaland su doblete en el derbi
¡Estás loco, 'Fideo'! Ángel Di María marca gol olímpico ante Boca Juniors

Internacionales | 14/09/2025

¡Estás loco, 'Fideo'! Ángel Di María marca gol olímpico ante Boca Juniors
Real Madrid
LaLiga
Futbol

LO ÚLTIMO

 