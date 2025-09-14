Hansi Flick tras goleada del Barca: "Desde el principio todos hicieron lo que tenían que hacer"

A pesar de haber jugado en una sede completamente distinta a la esperada, Barcelona consiguió una imponente goleada 6-0 en contra de Valencia en el Estadio Johan Cruyff. Ante dicha situación, su entrenador, Hansi Flick, dio declaraciones con respecto a lo satisfecho que se siente por haber sacado los tres puntos de la manera en la que lo hicieron.

Raphinha fue autor de un doblete en el juego | AP

Al pie de la letra

Después del aparatoso resultado ante los Murcielagos, Flick mostró total satisfacción con el accionar de sus jugadores, pues el plan de trabajo jamás cambió a lo largo del duelo.

"Desde el principio hicimos lo que yo quería, y estoy muy contento, nos hemos concentrado en el trabajo y en comportarnos como un equipo. No solo fue Fermín, todos estuvieron en su sitio, hicieron lo que tenían que hacer en todo momento, desde el principio, estoy muy contento", mencionó.

Lewa anotó dos goles más | AP

También expresó su sentir acerca de jugar en una 'tercera sede' pues no han jugado en Montjuic y su renovado estadio aún no puede ser estrenado: "Conocemos la situación y no hay excusa, si hay que jugar aquí jugamos aquí. Ahora es nuestro estadio, tenemos que ganar los partidos", enfatizó.

Con o sin sus estrellas

Otro de los temas que resaltó el exentrenador de Bayern Múnich fue la ausencia de su nuevo '10', Lamine Yamal, quien no estuvo dentro del campo ni de los suplentes para este encuentro; también aprovechó para destacar el partido que hizo Fermín.

Fermín fue autor de uno de los tres dobletes de la noche | AP

"Jugamos como equipo, estoy contento, tampoco estaba Frenkie, ni Balde. tenemos que estar listos en todos los partidos. Es bueno ganar, pero hay que centrarse en el próximo partido, el de Champions frente al Newcastle. Estoy contento de que haya pasado esa situación, porque se puede centrar en el futbol, pero no sólo Fermín, todo el equipo. Fermín jugó un gran partido, también los dos centrales, todos estuvieron muy bien", destacó.